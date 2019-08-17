ا ف ب: حريق جديد في كبرى جزر الكناري الإسبانية وإجلاء سياح

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "السلطات في كبرى جزر الكناري الإسبانية تعمل على إخلاء فندق فخم وموقع سياحي عقب ​اندلاع حريق​ جديد بعد أيام قليلة على حريق اجتاح المنطقة نفسها". وقبل ايام تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق في المنطقة أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

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