وسائل اعلام اسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار بعد سقوط صاروخ في سيدروت

افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات جنوب اسرائيل بعد ورود معلومات عن سقوط ​صاروخ​ في باحة أحد المنازل في سيدروت.

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