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الطقس غداً غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات

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أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأحد غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة أحياناً، يتحول ليلا الى غائم .

أما الإثنين، غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المرتفعات الشمالية، بينما الثلاثاء غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح احياناً كما يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة فوق المرتفعات الشمالية في الفترة الصباحية.

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