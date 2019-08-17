نتانياهو: لسنا متأثرين بتهديدات نصرالله وهو يعرف لماذا يلقي الكلمة من أعماق مخبئه

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على خطاب الأمين العام لحزب الله السيّد ​حسن نصر الله​ الذي حذر خلاله من القوة العسكرية للحزب، مؤكداً أننا "لسنا متأثرين بتهديدات نصرالله وهو يعرف جيّدًا لماذا يلقي الكلمة من أعماق مخبئه".

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