جونسون قد يلتقي ماكرون وميركل قبل قمة السبع

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باريس: ذكرت مصادر ديبلوماسية ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد يتوجه الاسبوع المقبل الى باريس للقاء ايمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل، لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قبل قمة مجموعة السبع.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر دبلوماسي فرنسي، ان بوريس جونسون سيأتي "على الأرجح" الى باريس الاسبوع المقبل للقاء ايمانويل ماكرون. ولم يحدد موعدا.

واكد المتحدث باسم المستشارية الالمانية ان لقاء بين بوريس جونسون وانغيلا ميركيل في برلين "متوقع ايضا في القريب العاجل".

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واضاف ان "المستشارة ورئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون تحدثا بالفعل عبر الهاتف مرة واحدة. لكن الجلوس سوية الى طاولة لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ومواضيع اوروبية اخرى... مسألة مفيدة بالتأكيد".

ويقول بوريس جونسون انه مصمم على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول/أكتوبر، سواء نجح أم لا في إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية تموز/يوليو، رفضت بروكسل طلب لندن إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يظهر تضامنه مع الزعيم البريطاني الجديد، الخميس عن تفاؤله بشأن إبرام "اتفاق تجاري رائع وكبير مع المملكة المتحدة" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول/أكتوبر.

وسيلتقي الجميع في نهاية الأسبوع المقبل في مجموعة السبع في بياريتز، جنوب غرب فرنسا، إلى جانب دونالد ترمب وزعماء آخرين في المجموعة.