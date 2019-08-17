شكرا لقرائتكم خبر عن "عادتهم ولا هيشتروها".. الإخوان يستغلون الأطفال فى فعالية حول ذكرى رابعة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة الإخوان فى استغلال الأطفال فى الفعاليات التحريضية التى ينظمونها، مثلما فعلوا فى اعتصام رابعة والنهضة واستخدامهم الأطفال فى تنظيم المسيرات، استغلت الإخوان الأطفال أيضا فى إحياء ذكرى رابعة فى تركيا، اليوم السبت. الجماعة نظمت ما اسمته "فاعلية إحياء ذكرى رابعة" فى إسطنبول، حيث تضمنت الفاعلية حفلات رقص وغناء، والاستعانة بمغنيين لإحياء تلك الفاعلية. واستخدمت الجماعة الأطفال فى تقديم بعض الفقرات، وبثت قناة الشرق الإخوانية التى يترأس مجلس إدارتها أيمن نور، لقطات من تلك الفاعلية وظهور الأطفال بشكل واضح فيها. Advertisements







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