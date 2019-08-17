شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. تدريب حسن البنا تنظيمه الخاص على كيفية اقتحام السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، هو سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيين.

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ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، تدريب حسن البنا، أعضاء التنظيم الخاص على استخدام القنابل والمتفجرات، وكيفية اقتحام السجون، فمن بين تلك الاعترافات هو ما ذكره أحمد عادل كمال فى كتابه "النقط فوق الحروف"، الذى كشف فيه كيف كان يدرب حسن البنا تنظيمه الخاص.

وتضمن الكتاب تأكيد على أن أعضاء النظام الخاص كان يتم تدريبهم على إجادة استخدام السلاح والقنابل والمتفجرات، وأيضًا على اقتحام المباني والسجون، بما يتضمنه ذلك من أعمال إجرامية كرشوة الحراس وتخديرهم وتصنيع نسخ مقلدة من مفاتيح السجون والزنازين من بينها محاولة الإخوان اقتحام سجن مصر العمومى فى نوفمبر 1948.