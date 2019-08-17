شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب": توجيهات الرئيس بتطوير محور "أم زغيو" بالإسكندرية يدعم التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للأجهزة المعنية، بتطوير محور "أم زغيو" الموازى لمحور التعمير بمحافظة الإسكندرية، خطوة إيجابية نحو دعم خطط التنمية وشرايينها المتعددة بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وأضاف "السجيني"، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بوضوح في افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات الصوب الزراعية بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور، مؤكدًا أن هذا المشروع الضخم يؤكد علي إرادة الدولة المصرية نحو استكمال بنيتها التحتية وبناء القدرات فى مختلف المجالات.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن "محور أم زغيو"، الموازي لمحور التعمير، وما يواجهه من إشكاليات وتدهور وضرورة التغلب عليها من أجل المصلحة العامة، وهو ما يطالب به أهالى الإسكندرية، وسبق أنه قامت لجنة الإدارة المحلية بزيارة له، واتفقت مع الأجهزة المعنية على ضرورة تطويره والنهوض به، يؤكد متابعته لكل كبيرة وصغيرة فى كافة أنحاء الجمهورية، خاصة فيما يهم مشروعات الشأن العام والمصلحة العامة طالما يتم طرحه بشكل موزون.

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وأكد السجيني، علي أن تطوير هذا المحور والتغلب على إشكالياته يمثل بشري كبيرة للأهالى فى الإسكندرية، وإطار فعال في استكمال مسيرة التنمية في الإسكندرية ومصر عموما، بما يدعم شرايين الأمل للتنمية من علي مستوي محور المحمودية والكباري المتقاطعة، وهو ما سيربط قلب الإسكندرية بغربها، مما يساعد علي تسهيل الخدمات وتفريغ الكتلة السكنية لها وتحقيق التنمية.

يشار إلي أن وفد لجنة الإدارة المحلية فى زيارته لمحافظة الإسكندرية فى شهر يونيو الماضي، رصد سوء حالة محور"أم زغيو"، والإهمال الشديد فيه، حيث ينتشر به الأتربة والقمامة ومياه الصرف الصحى ولا توجد به إنارة، بالإضافة لتكسير أرضيته، وتسببه فى الحوادث والإضرار بالمواطنين، وأوصى الوفد البرلمانى بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة وترميم وتأهيل طريق أم زغيو.