زياش يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم ويقود أجاكس لصدارة الدوري الهولندي

قاد المغربي حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي فريقه لتحقيق ثاني انتصار له هذا الموسم، في منافسات الدوري الهولندي الممتاز، وذلك بعد أن فاز على مضيفه فينلو، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الدولة الثالثة من الدوري الهولندي الممتاز.

وافتتح النجم المغربي حصة التسجيل لفريقه، منذ الدقيقة 44، وهو هدفه الثاني هذا الموسم، قبل أن يضيف زملاءه 3 أهداف، في الجولة الثانية، بواسطة كل من دوزان تاديتش، هانتلار، والبرازيلي نيريس.

النجم المغربي، خرج بديلا في الدقيقة 59، مانحا مكانته لهانتلار، بينما لم تعرف المباراة مشاركة المغربي الآخر نصير المزراوي.

وبهذا الانتصار، صعد فريق العاصمة الهولندي، مؤقتا، لصدارة الدوري الهولندي الممتاز، برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل.