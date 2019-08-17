ترتيبات مكثفة لإحداث مؤسسة الخطيب

يستعد حزب العدالة والتنمية لعقد الجمع العام التأسيسي لإحداث مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، بإشراف مباشر من أمينه العام، سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة، وذلك يومي 12 و13 شتنبر 2019.

وكشف العمراني، نائب الأمين العام للبيجيدي، أنه جرى تحديد أعضاء أعلى هيئة في المؤسسة بتوافق تام مع عائلة الدكتور عبد الكريم الخطيب.

وحرصا من الحزب على أن تضم المؤسسة كافة أصدقاء الراحل الخطيب، أكد العمراني أن جميع من كانت لهم علاقة بالدكتور الخطيب، بصرف النظر عن الحزب، كلهم جرى تمثيلهم في المؤسسة. وقال نائب العثماني إن مكتب المؤسسة سيضم عائلة الخطيب وأعضاء من حزب العدالة والتنمية، وأصدقاء الدكتور، الذين أكد المتحدث أنهم عديدون وينتمون إلى أحزاب وجمعيات مختلفة، كاشفا أن الحزب جرد أسماء جميع أصدقاء الخطيب بتنسيق مباشر مع عائلته، وجرى إدخالهم جميعهم.

وأوضح محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، ورفيق درب الخطيب، أنه كان قد تقدم سابقا برسالة إلى الملك محمد السادس، مشفوعة بالقانون الأساسي وبتعريف شامل بمناقب الخطيب ومنجزاته، رغبة في الحصول على الإذن الملكي لتأسيس مؤسسة أصدقاء الخطيب.