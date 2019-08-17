الجيش الملكي يتعاقد مع جامع مرزوكي

تعاقد فريق الجيش الملكي لكرة القدم، مع اللاعب جامع مرزوكي أمس الجمعة، ليواصل يذلك تعزيز تركيبته البشرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وانضم مرزوكي للفريق العسكري بموجب عقد يمتد لخمسة مواسم، سيدافع خلالها صاحب 21 عاما عن ألوان الكتيبة العسكرية.
وبدأ المهاجم الجديد للجيش الملكي، مسيرته من تفراوت إذ تدرج في جميع فئات فريقها المحلي، قبل أن ينضم لنادي أولمبيك الدشيرة، الذي أمضى معه موسما واحدا، ثم انتقل إلى النادي السالمي، ومنخ إلى فريق أمل تزنيت، حيث بزغ نجمه بشكل كبير.
وأعرب مرزوكي عن سعادته بالتوقيع في كشوفات الفريق العسكري، مطالبا جماهيره الوفية في تصريح للموقع الرسمي للنادي، بمساندة اللاعبين داخل وخارج الميدان من أجل البصم على موسم جيد.
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