مقدم تلفزي يناشد الملك: “الله يرحم الوالدين بغيت الجنسية المغربية”

وجه اسماعيل حجازي، مقدم برنامج “دار وديكور”، الذي يبث على القناة الثانية، نداء إلى الملك محمد السادس لمنحه الجنسية المغربية.

وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج إذاعي على “راديو أصوات”، حيث أشار إلى أنه يحلم بالحصول على الجنسية المغربية، قائلا: “ما كرهتش نكون مغربي يلا قبلو بيا المغاربة واش نستاهل”.

واعتبر حجازي، ذو الأصل البناني، أن الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدته هو الملك محمد السادس، موجها له رسالة قائلا: “الله يرحم الوالدين أتا بين يديك بغيت الجنسية المغربية”.