وجه اسماعيل حجازي، مقدم برنامج “دار وديكور”، الذي يبث على القناة الثانية، نداء إلى الملك محمد السادس لمنحه الجنسية المغربية.
وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج إذاعي على “راديو أصوات”، حيث أشار إلى أنه يحلم بالحصول على الجنسية المغربية، قائلا: “ما كرهتش نكون مغربي يلا قبلو بيا المغاربة واش نستاهل”.
واعتبر حجازي، ذو الأصل البناني، أن الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدته هو الملك محمد السادس، موجها له رسالة قائلا: “الله يرحم الوالدين أتا بين يديك بغيت الجنسية المغربية”.
كانت هذه تفاصيل خبر مقدم تلفزي يناشد الملك: “الله يرحم الوالدين بغيت الجنسية المغربية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.