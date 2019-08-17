ليفربول يقتنص فوزا ثمينا من مضيفه ساوثهامتون ويرتقي لصدارة “البريميرليغ”

حقق ليفربول فوزا ثمينا، اليوم السبت، أمام مضيفه ساوثهامتون، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى “الريدز” الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، قبل أن يضاعف زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو الكفة بهدف ثان في الدقيقة 71 من الجولة الثانية، بينما تكفل داني إنغز بتوقيع هدف ساوثهامبتون الوحيد عند الدقيقة 83.

وارتقى ليفربول بفضل هذا الفوز، وهو الثاني له على التوالي، إلى صدارة ترتيب “البريميرليغ” برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن آرسنال الفائز على ضيفه بيرنلي بهدفين لهدف واحد، علما أن أندية مانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، تمتلك هي الأخرى فرصة اللحاق بالصدارة في حال خروجها بالنقاط الثلاث من مبارياتها.