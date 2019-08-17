ريال مدريد يدشن موسمه في “الليغا” بانتصار كبير خارج الديار

دشن فريق ريال مدريد، موسمه الجديد في الدوري الإسباني “الليغا” بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن حقق انتصارا ثمينا، على حساب مضيفه سيلتا فيغو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم السبت، بملعب “بلدية بالايدوس”.

وأنهى الفريق الملكي، الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، وقعه اللاعب كريم بنزبما، في الدقيقة 12، بعد تمريرة ومجهود خاص من النجم الويلزي غاريث بايل.

وفي الجولة الثانية، استفاق أصحاب الأرض، بهدف العودة في النتيجة، غير أن خبرة الفريق الأبيض كانت الأكثر حضورا، فسجل النجم الألماني توني كروس، ثاني الأهداف، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، قبل أن يوقع لوكاس فاسكيز ثالث الأهداف، في الدقيقة 80.

وحفظ اكر لوزادا ماء وجه أصحاب الأرض، فوقع هدف تدليل الفارق، في آخر دقائق المباراة.

هذا الانتصار، مكن زملاء سيرجيو راموس من الالتحاق بركب الفرق التي حصلت على النقاط الثلاث في الجولة الأولى من الدوري، بينما بقي سيلتا فيغو بدون أي نقطة، في المراكز المتخلفة، إلى جانب برشلونة.