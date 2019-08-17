انقطاع الاتصال مع طالبة عربية في التخنيون خلال جولة في أثيوبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انقطع الاتصال، اليوم، السبت، مع طالبة عربية في معهد التخنيون، خلال جولة في صحراء الدناكل بأثيوبيا.

والطالبة هي آية نعامنة ومن مدينة عرابة، وتبلغ من العمر 21 عامًا، وتشارك في بعثة طلابية من التخنيون في أثيوبيا، وضلّت سبيلها خلال رحلة على الأقدام.

وأضافت الخارجيّة الإسرائيليّة أن مرشد المجموعة فقد التواصل مع أعضاء في المجموعة، غير أنّ الطالبة لم تصل لنقطة الالتقاء المحدّدة سلفًا.

وقال بيان الخارجية إن البعثة الإسرائيليّة في أثيوبيا على تواصل مع السلطات ومسؤولين سياسيين وعسكريين في محاولة للمساهمة في العثور عليها.