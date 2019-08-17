آرسنال يهزم بيرنلي بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق آرسنال على ضيفه بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا آرسنال كل من اللاعبين ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانغ، وفي المقابل سجل هدف بيرنلي اللاعب آشلي يونغ.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

المحاولة الأولى في المباراة جاءت عن طريق داني سيبايوس، بعد تمريرة مع نيلسون على حدود منطقة جزاء بيرنلي، ليسدد لاعب ريال مدريد السابق، تصويبة قوية بجوار المرمى في الدقيقة الخامسة.

وتألق بوبي حارس بيرنلي، وأبعد رأسية لاكازيت في الدقيقة 12 إلى ركلة ركنية، لينجح من خلالها لاكازيت في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 13، بعدما استحوذ على الكرة وسدد بين أقدام الحارس داخل الشباك.

وواصل بوبي تألقه بعدما حرم المهاجم الشاب نيلسون من تسجيل ثاني أهداف آرسنال، بعدما سدد نيلسون تسديدة قوية من داخل المنطقة، أبعدها بوبي بعيدة عن مرماه في الدقيقة 34.

وعاد حارس بيرنلي لمواصلة تألقه، وتصدى لتسديدة جندوزي الأرضية في الدقيقة 41، ليبعدها إلى ركلة ركنية.

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وتمكن اَشلي بارنس من تعديل النتيجة في الدقيقة 43، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى كريس وود، الذي مرر الكرة إلى ماكنيل، ليمرر عرضية أرضية ويسكنها بارنس داخل الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 45، ألغى حكم اللقاء هدفًا للجانرز سجله نيلسون، بداعي وجود تسلل على مونريال، ليعود إلى خاصية تقنية الفيديو التي أكدت صحة حالة التسلل.

وحاول أوباميانج التسديد من بعيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بيرنلي.

أوباميانج عاد مجددًا في الدقيقة 59، واستلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية بالقدم اليمنى، نجح الحارس بوبي في إبعادها ببراعة عن مرماه، ورد ويستوود برأسية في الدقيقة 61، لكنها علت عارضة الجانرز.

ومن جديد، تعملق بوبي وأنقذ مرماه من فرصة هدف، بعدما استلم داني سيبايوس الكرة خارج المنطقة وسدد على يسار الحارس، ليبعدها بوبي إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 64، نجح أوباميانغ في إضافة الهدف الثاني لآرسنال، بعدما استلم تمريرة داني سيبايوس، وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس بوبي.

وسنحت الفرصة أمام البديل توريرا لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 90، لولا تألق بوبي الذي منع فريقه من هزيمة ثقيلة بعدما أنقذ العديد من الفرص طوال المباراة.