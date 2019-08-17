النقب: أنباء عن مصابين في مواجهات بين الشرطة وأهالي الترابين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم، السبت، في قرية الترابين بالنقب، بين الأهالي وبين الشرطة التي اقتحمت القرية.

وبحسب مصادر "عرب ٤٨"، فإن المواجهات بدأت بعد حملة تفتيشات استفزازية قامت بها الشرطة في القرية.