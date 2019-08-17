اعتقال متهم بالارهاب في سامراء

افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت متهما بالارهاب في قضاء سامراء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة الاتحادية القت القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤ أرهاب ورد اسمه اثناء التدقيق الأمني في سيطرة الحويش ضمن قاطع مسؤولية اللواء 13 في سامراء".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المتهم تم تسليمه الى الجهات المختصة".



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