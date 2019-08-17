نفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي في ما يخص منع ارتداء سروال "البرمودا". وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، إن "قيادة شرطة محافظة ذي قار والمنشآت في تنفي ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي في ما يخص منع ارتداء البرمودا، وتؤكد انها لم تصدر اي تعليمات بهذا الموضوع وما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عار عن الصحة".



ودعت القيادة، من يود استستقاء المعلومات والإخبار الدقيقة والصحيحة الى "متابعة موقعها الالكتروني وصفحتها على الفيس بوك تحت اسم ( العيون الساهرة ) كونها المنصة الوحيدة للمديرية بالإضافة الى التواصل مع قسم العلاقات و الإعلام في شرطة ذي قار".



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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة ذي قار تنفي منعها المواطنين من ارتداء سروال 'البرمودا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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