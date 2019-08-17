اندلاع نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة شمالي البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع، اليوم، في منطقة الكرمة شمالي محافظة البصرة، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت في المنطقة لإيقاف النزاع العشائري".

