ميسان تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

اعلنت محافظة ميسان، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة "عيد الغدير". وقال نائب رئيس المجلس باسم جواد رحيم في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة ميسان تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف ١٨ ذو الحجة بمناسبة عيد الغدير". يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.

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