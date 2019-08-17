ريال مدريد يبدأ موسمه بثلاثية في شباك سيلتا فيغو

وبدأ ريال مدريد المباراة بدون نجميه داني كارفاخال والوافد الجديد إيدين هازارد؛ الأول للإيقاف والثاني للإصابة التي تعرض لها أمس.

ورغم ذلك، بدأ ريال مدريد المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته بشكل مبكر، في ظل مشاركة مميزة لجاريث بيل وبنزيما وجميع من دارت حولهم الشكوك.



وسريعًا، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد عمل رائع بين مارسيلو وبيل اختتمه كريم باللمسة الأخيرة، وكان ذلك في الدقيقة الثانية عشر من عمر شوط المباراة الأول.

وشهد الشوط الأول عدد من المحاولات من كلا الفريقين ولكنها جاءت على استحياء ودون أن تحدث أي تغيير على مستوى النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف للا شيء.

في الشوط الثاني تعرض لوكا مودريتش للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة لأول مرة في مسيرته بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، ليلعب ريال مدريد بـ 10 لاعبين منذ الدقائق الأولى لشوط المباراة الثاني.



ولم ينجح سيلتا فيجو في استغلال النقص العددي الموجود لدى الفريق الملكي، حيث بدا الميرينجي متماسكًا رغم ذلك ونجح في الاستمرار على ما كان عليه.

وفي الدقيقة 60 نجح توني كروس في تسجيل هدف رائع من تسديدة قوية بقدمه اليمنى اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني للميرينجي.

Advertisements

واختتم لوكاس فاسكيز البديل أهداف ريال مدريد بالهدف الثالث في الدقيقة الحادية والثمانين، بعد مجموعة مهارات متلاحقة من مارسيلو وإيسكو وبنزيما.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح إيكر لوسادا في تسجيل هدف تقليص الفارق لسيلتا فيجو، ليسجل هدفه الأول في مبارياته الرسمية الأولى مع الفريق.

وعلى ذلك انتهت المباراة، ليستغل ريال مدريد التعثر الأول لبرشلونة وينجح في التفوق عليه بثلاثة نقاط منذ الأسبوع الأول من الليجا.

