المباشرة بإعادة تأهيل سريع محمد القاسم من ملعب الشعب صعودا باتجاه النهضة

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الشركة المسوؤلة عن طريق محمد القاسم بدأت، اليوم، بوضع مصدات بلاستيكية لتقسيم الطريق من النهضة باتجاه ملعب الشعب ليصبح ذهابا وإيابا".

واضافت المديرية، أن "ذلك يأتي لغرض المباشرة بإعادة تأهيل الطريق من ملعب الشعب صعودا باتجاه النهضة".

