اعلنت مديرية المرور العامة، السبت، المباشرة بإعادة تأهيل سريع محمد القاسم من ملعب الشعب صعودا باتجاه النهضة.
وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الشركة المسوؤلة عن طريق محمد القاسم بدأت، اليوم، بوضع مصدات بلاستيكية لتقسيم الطريق من النهضة باتجاه ملعب الشعب ليصبح ذهابا وإيابا".
واضافت المديرية، أن "ذلك يأتي لغرض المباشرة بإعادة تأهيل الطريق من ملعب الشعب صعودا باتجاه النهضة".
واضافت المديرية، أن "ذلك يأتي لغرض المباشرة بإعادة تأهيل الطريق من ملعب الشعب صعودا باتجاه النهضة".
كانت هذه تفاصيل خبر المباشرة بإعادة تأهيل سريع محمد القاسم من ملعب الشعب صعودا باتجاه النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.