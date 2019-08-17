الأمم المتحدة تهنئ السودانيين بتوقيع وثائق المرحلة الانتقالية

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس، السبت، الشعب السوداني بتوقيع الاتفاق الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمهد السبيل للانتقال إلى حكومة مدنية في البلاد.

وبعث جويتريس بتهانيه الحارة، في بيان، إلى الشعب السوداني بمناسبة توقيع الوثائق المتعلقة بالسلطة المدنية الانتقالية في السودان، عقب "المحادثات التي قادها السودانيون بأنفسهم" حسب تعبيره.

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وأشاد بالدور الذي لعبه الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا في التوسط بين الأطراف السودانية، قائلا إنه "يتطلع إلى التعامل مع مؤسسات الحكم الانتقالية ودعمها".

وجدد جويتريس "التزام الأمم المتحدة بمساعدة عملية الانتقال في سعيها إلى تحقيق تطلعات شعب السودان طويلة الأمد في الديمقراطية والسلام".

في السياق نفسه، أكد أهمية تمهيد الطريق لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للسودان و"وضع البلد على طريق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع السودان الحي والمتنوع".

وشدد على أن الأمم المتحدة "تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء الدوليين" ومساعدة السودان في مساعيه نحو تحقيق ذلك.