سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة شعر هنيغف الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، مساء السبت، في عدد من التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة في إشارة الى إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه أحد تجمع إسرائيلي محاذي لقطاع غزة.

وأشار إلى أنها أطلقت في عدد من التجمعات بينها "سديروت" و"شعار النقب".

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ووفق موقع حدشوت 24 الإسرائيلي؛ فإن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا في سماء المجلس الإقليمي شعر هنيغف.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الاسرائيلي إنه رصد إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة اعترضتها منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ.

وفجر السبت، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ وفق بيان الجيش.