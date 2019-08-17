جرائم المليشيا تدفع التشيك لإغلاق سفارتها في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية التشيكية إغلاق سفارتها بشكل كامل في العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، بسبب تردي الوضع الأمني وتضاؤل فرص تحسن الأوضاع في طرابلس، حسبما أعلنت في بيان نقلته الإذاعة الوطنية.

وكانت سفارة التشيك نقلت عملها إلى تونس منذ أبريل/نيسان 2015، وأبقت على عمل جزئي في ليبيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه المليشيات الإرهابية المسيطرة على العاصمة طرابلس، بارتكاب مجازر ضد المدنيين واللاجئين، لعرقلة تقدم القوات المسلحة الليبية نحو قلب العاصمة في إطار عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في الرابع من أبريل/نيسان، لتطهير طرابلس من التنظيمات الإرهابية.







وكشفت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" عن أن المليشيات المسيطرة على طرابلس بعد خسائرها المتتالية أمام الجيش الليبي، وهروب معظم قادتها خارج ليبيا بأموال طائلة، ستتحول إلى تنفيذ عمليات إرهابية نوعية، من بينها خطف دبلوماسيين ورعايا أجانب، لطلب فدى من جانب، وممارسة الابتزاز السياسي والتفاوض على خروجهم الآمن دون عقاب على جرائمهم السابقة من جانب آخر.



"العين الإخبارية" ترصد الجرائم التي ارتكبتها المليشيات المسلحة الإرهابية ضد الأجانب في ليبيا منذ 2012:



11 سبتمبر 2012:

شنت جماعة أنصار الشريعة الإرهابية هجوماً مسلحاً على قنصلية واشنطن في مدينة بنغازي شرقي البلاد، أدى إلى مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين من بينهم اثنان من المارينز الأمريكيين.

20 أغسطس 2012:

تعرضت سيارة السكرتير الأول بالقنصلية المصرية للانفجار في مدينة بنغازي الليبية.

18 يونيو 2012:

هجوم مسلحين إرهابيين على مقر القنصلية التونسية ببنغازي.

29 ديسمبر 2012:

تعرض مبنى خدمات تابع لكنيسة مصرية فى مدينة مصراتة للتفجير، مما أسفر عن مقتل اثنين مصريين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

23 أبريل 2013:

استهداف تفجير سيارة مفخخة السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى إصابة اثنين من الحراس بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى السفارة.

6 يوليو 2013:

جماعة مسلحة مجهولة اقتحمت محطة لتنقية المياه في جبل الحساونة غربي ليبيا، واختطفت مواطناً كورياً جنوبياً و3 فلبينيين.، وتم تحريرهم بجهود إماراتية 18-05-2019.

25 يوليو 2013:

استهداف سفارة الإمارات بطرابلس بقاذفي آر بي جي من سيارتي نيسان وكامري.

04 أكتوبر 2013:

أعلنت السلطات الليبية أن الهجوم على السفارة الروسية جاء كرد فعل على جريمة مقتل مواطن ليبي على يد فتاة روسية، بحسب البيان الصادر عن وزارة خارجية البلاد.

05 ديسمبر 2013:

مقتل أمريكي يعمل معلماً في المدرسة الدولية بمدينة بنغازي الليبية بأعيرة نارية في بنغازي، خلال قيامه بتمارين رياضية صباحية في شارع فينيسيا بمنطقة الفويهات وسط المدينة بالقرب من مقر القنصلية الأمريكية.

3 يناير 2014:

عثر على جثتي رجل بريطاني وامرأة نيوزيلندية وعليهما آثار أعيرة نارية أمام منشأة نفطية بالقرب من بلدة زوارة التي تبعد زهاء 100 كيلومتر عن العاصمة الليبية طرابلس.

19 يناير 2014:

اختطف مسلحون رئيس البعثة التجارية الكورية الجنوبية في العاصمة الليبية طرابلس بغرض طلب فدية.

25 يناير 2014:

اختطاف 4 موظفين في السفارة المصرية بطرابلس، بينهم الملحق الثقافي، خطفوا في العاصمة الليبية لمساومة السلطات المصرية على إطلاق سراح قيادي إرهابي قبض عليه في مصر أثناء ترتيبه لعمليات إرهابية أحبطتها السلطات المصرية.

24 فبراير 2014:

عثرت السلطات الأمنية الليبية على جثث سبعة مصريين أقباط ملقاة في ضواحي مدينة بنغازي شرق البلاد وعليها آثار الرصاص.

2 مارس 2014:

قتل مواطن فرنسي في مدينة بنغازي الواقعة شرقي البلاد برصاصة في رأسه.

22 مارس 2014:

قام مجهولون باختطاف الموظف في السفارة التونسية لدى طرابلس محمد بلشيخ.

29 مارس 2014:

قتل مواطن مصري في ليبيا، إثر هجوم مسلحين ليبيين على أحد محلات الخضراوات في مدينة بنغازي.

17 أبريل 2014:

خطف دبلوماسي تونسي في العاصمة الليبية طرابلس.

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19 أغسطس 2013:

مجلس شورى شباب الإسلام "يعدم مصرياً رمياً بالرصاص" بالملعب البلدي الواقع بالمدخل الغربي للمدينة.

أبريل 2014:

خطف السفير الأردني فواز العيطان من قبل مليشيات إرهابية في بنغازي لمساومة الأردن على إطلاق سراح الإرهابي محمد الدرسي، أحد قيادات تنظيم القاعدة في ليبيا، والذي كان مسجوناً بالأردن.

25 سبتمبر 2014:

خطف طبيب أوكراني وزوجته في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

24 ديسمبر 2014:

قُتل طبيب مصري قبطي وزوجته في مدينة سرت الليبية على أيدي مسلحين مجهولين، ثم قاموا باختطاف ابنة القتيلين إلى مكان مجهول بعد تنفيذ الجريمة، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

8 يناير 2015:

أعلن الفرع الليبي لتنظيم داعش أنه أعدم صحفيين تونسيين كانا مفقودين في ليبيا منذ 8 سبتمبر 2014.

17 يناير 2015:

جرح 3 أشخاص بينهم شرطي عندما ألقى مجهولون حقيبة متفجرات على سفارة الجزائر في طرابلس،





15 فبراير 2015:

تنظيم داعش يعلن ذبح 21 مصرياً على سواحل مدينة سرت.

27 يناير 2015:

تعرض فندق كورنثيا الفاخر في ليبيا لهجوم انتحاري قتل فيه 10 أشخاص من ضمنهم خمسة أجانب أحدهم "ديفيد بيري" مقاول الأمن الأمريكي.

12 أبريل 2015:

قتل شخصان، هما حارسان للسفارة الكورية، وأصيب ثالث في طرابلس، نتيجة هجوم مسلح على السفارة الكورية الجنوبية لدى ليبيا.

13 أبريل 2015:

تنظيم داعش يستهدف تفجير سفارة المغرب في العاصمة طرابلس.





1 سبتمبر 2015:

تبنى تنظيم داعش تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة الليبية قرب مكاتب شركة "مليتة" التي تملك مجموعة "إيني" الإيطالية حصة فيها.

3 يوليو 2016:

أعلنت شرطة سبها الليبية، مقتل مواطن أردني بعد اختطافه من قبل مجهولين، وأوضحت أن أحد الأردنيين الاثنين تم قتله لعدم تجاوبه ودفعه المبلغ المالي المطلوب، فيما أطلق سراح الآخر وهو دكتور جامعي دفع أهله فدية للإفراج عنه.

3 أكتوبر 2016:

خطف أكاديمي عراقي بليبيا الدكتور خلف حميد حيدر الأستاذ في المعهد العالي للمهن الشاملة في مدينة درنة، بسبب إعدام إرهابي ليبي بالعراق.





20 سبتمبر 2017:

قالت النمسا إن لديها بعض الأدلة على أن تسعة عاملين في مجال النفط خطفهم إسلاميون متشددون في ليبيا عام 2015 قتلوا في العام ذاته رغم أنها لا تزال تتحقق من هذه المعلومة.

4 سبتمبر 2018:

اشتعل حريق بالسفارة الأمريكية في طرابلس نتيجة اشتباكات بين المليشيات الإرهابية "كتيبة ثوار طرابلس" و"الدعم المركزي بوسليم"، (غنيوة الككلي) التي تقاتل ضد الجيش الليبي الآن بطرابلس.

31 يناير 2019:

مقتل نيجيري في انفجار داخل محل إقامته بمرزق جنوب ليبيا.

20 يوليو 2019:

قالت هيئة السلامة والصحة الوطنية في طرابلس إن حريقاً اشتعل داخل مبنى السفارة الأمريكية، الواقعة في حي سيدي سليم، الذي تسيطر عليه المليشيات الإرهابية، موضحة أن شباب الأحياء تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء.



10 أغسطس 2019:

قتل 3 أشخاص من البعثة الأممية إلى ليبيا وأصيب 10 أشخاص آخرون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة خارج مركز للتسوق بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

