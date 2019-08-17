الكباشي : وافقنا على تعيين "حمدوك" رئيسا لوزراء السودان

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، الموافقة على تعيين عبد الله حمدوك ،الذي رشحته قوى الحرية والتغيير، رئيسا لمجلس الوزراء الجديد الخاص بالحكومة الانتقالية.

وقال في تصريحات صحفية، السبت: توافقنا مع قوى الحرية والتغيير من أجل الوطن يستحق منا الكثير، ,حل المجلس العسكري يفترض أن يتم غدا بحسب الاتفاق".

وأضاف أن الوثيقة الدستورية حددت الصلاحيات في كل مستوى، فالسيادي لديه مهامه، والتنفيذي لديه مهامه المنصوص عليها في الاتفاقية.

وحذر رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي من وجود الكثير بالداخل والخارج تتربص بالبلاد والثورة، وبما توصلنا إليه من نتائج وتفاهمات".

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ووقع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهدا جديدا للسودان.

ووقع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وتسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.

وعلا التصفيق في الصالة التي تواجد فيها رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة بعد التوقيع على الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى حكم مدني في البلاد.