فيديوجراف.. أدوريز بالتخصص يعود لإفساد ليالي برشلونة‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن أريتز أدوريز مهاجم أتلتيك بلباو من إحباط برشلونة في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري الإسباني، مساء يوم الجمعة، بعدما سجل هدف فوز ناديه بنتيجة 1-0 على ملعب "سان ماميس".

المهاجم الإسباني المخضرم، البالغ من العمر 38 عاما، لم يشارك في تشكيلة فريقه الأساسية، لكنه حل بديلا في آخر دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة.

ومع حلول الدقيقة 88، دخل أدوريز إلى ملعب المباراة بدلا من إينياكي ويليامز، لكنه لم يحتج سوى لثوانٍ معدودة لوضع بصمته في اللقاء.

وفي الدقيقة 89، أرسل أندير كابا كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ليفاجئ أدوريز الجميع بالقفز عاليا ومقابلة الكرة بضربة مقصية، اكتفى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بالنظر إليها وهي في طريقها لشباكه.

هدف أدوريز زلزل مدرجات ملعب "سان ماميس" بفرحة عارمة لجماهير الفريق الباسكي، ليظفر بأول 3 نقاط له في الليجا، بينما خرج البارسا من المباراة الافتتاحية برصيد صفري.

Advertisements

وبالنظر إلى تاريخ أدوريز أمام الفريق الكتالوني، فإنه يعد أحد صائدي شباك "البلوجرانا" في مختلف المسابقات، بوصوله لهدفه العاشر أمام البارسا خلال 32 مباراة.

وكان أدوريز قد حرم برشلونة في وقت سابق من سداسية تاريخية، ليمنعه من تكرار إنجازه الذي تحقق عام 2009 مرة أخرى في 2015.

واستطاع البارسا تحت قيادة مدربه السابق لويس إنريكي حصد 5 ألقاب عام 2015، بالفوز بالليجا وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر القاري.

ولم يكن يحتاج برشلونة سوى للقب السوبر المحلي لإكمال السداسية التاريخية، إلا أن أدوريز كان له بالمرصاد، بعدما غزا شباكه بثلاثية "هاتريك"، ليقود بلباو للفوز بنتيجة 4-0 في مباراة الذهاب.

وأراد الفريق الكتالوني تعويض خسارته إيابا، لكن أدوريز حرمه أيضا من ذلك، بعدما سجل هدفا خلال تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، ليظفر الباسكيون باللقب بأقدام المهاجم المخضرم، الذي سجل بمفرده 4 أهداف من أصل 5 سكنت شباك برشلونة.