مقهى عالمي تديره الروبوتات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هل أنت من محبي التكنولوجيا الحديثة؟

إذا أنت في المكان المناسب، افتتاح أول مقهى في العالم يعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي.

المقهى يتيح لك طلب المشروبات والطعام عبر جهاز لوحي مثبت على الطاولة لتجد 3 روبوتات في خدمتك على أنغام الموسيقى وعروض الليزر وأثاث مصنع بالكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. روبو كافيه يقع في دبي فيستيفال سيتي.

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