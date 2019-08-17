ميتشو يبعث برسالة صاعقة لرئيس الزمالك

بعث الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، برسالة صاعقة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بعدما أعلن الأخير عن تعيينه مدربا للفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وكان ميتشو أعلن رحيله (الجمعة) عن تدريب أورلاندو بيراتس، واستعداده لخوض تجربة جديدة.. وأعلن مرتضى منصور بالتزامن مع ذلك تعيين "ميتشو" مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد منصور، في تصريحات تلفزيونية، أن طارق يحيى سيوجد في منصب المدرب العام بالجهاز الجديد، بجانب أيمن عبدالعزيز الذي سيتم تعيينه بدلا من أيمن حافظ منسقا للفريق.

وقال ميلوتين سريدوفيتش، في تصريحات لصحيفة "Times live" الجنوب أفريقية "الحديث عن تعاقدي مع الزمالك لا أساس له من الصحة، وليس هكذا تدار الأمور".

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وأضاف "لقد حاولوا معي كثيرا لقبول مهمة تدريب الفريق، وقد أقبل، لكن هذا لم يحدث حتى الآن".

وتابع موجها رسالة لمرتضى منصور رئيس الزمالك "إذا كان مرتضى منصور يريد التعاقد معي فعليه أن يدفع الملايين.. لقد ألح عليّ كثيرا لتدريب الفريق، وربما أذهب، لكن ليس هناك شيء رسمي حتى الآن".

وواصل: "بعد أن أعلن نادي أورلاندو بايرتس استقالتي توجهت إلى إسطنبول، ومنها إلى صربيا لزيارة والدتي المريضة التي تخضع للعلاج الكيماوي هناك".

وأتم: "بعد ذلك سوف أرى ما سيحدث.. إذا كنت سأعود إلى أفريقيا أم لا".

يذكر أن الزمالك ارتبط اسمه منذ يومين بالتعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش مدرب فريق بارتيزان بلجراد الأسبق، قبل أن يخرج رئيس الزمالك (الجمعة) لينفي الأمر ويعلن أن ميتشو سيكون مدرب الفريق الجديد.