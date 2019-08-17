العراق يزيد إنتاجه المحلي من الغاز والبنزين

أكد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية على ارتفاع معدلات إنتاج المصافي العراقية من وقود البنزين وزيت الغاز

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

أكد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية على ارتفاع معدلات إنتاج المصافي العراقية من وقود البنزين وزيت الغاز والمنتجات النفطية الأخرى بالمقارنة بمعدلات إنتاج العام الماضي.



وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية د.حامد يونس، "إن أنتاج البنزين قد شهد زيادة يومية بلغت أكثر من ثلاثة ملايين لتر باليوم من هذه المادة، تم أضافتها إلى إنتاج العام الماضي ليرتفع بذلك المعدل اليومي إلى (14) مليون و (293) الف لتر باليوم ، بعد أن كان إنتاج العام الماضي يبلغ نحو (11) مليون و(485) الف لتر باليوم.

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وأضاف يونس، إن أنتاج وقود زيت الغاز (الكاز) قد شهد أيضا ارتفاعا ملحوظاً زاد قرابة ( أربعة ملايين لتر باليوم) مقارنة بمعدلات إنتاج العام الماضي ليرتفع بذلك الى (11)مليون و(228) الف لتر باليوم، بعد أن كان معدل إنتاج العام الماضي يقترب من (7) مليون و(836) الف لتر باليوم.

وتابع وكيل الوزارة لشؤون التصفية، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لخطط الوزارة الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية من خلال إضافة وحدات إنتاجية جديدة في مصافي الجنوب والوسط، فضلاً عن أعادة أعمار وتأهيل عدد من المصافي التي تعرضت الى التخريب والتدمير في محافظاتنا الشمالية العزيزة من قبل العصابات الإرهابية ومنها مصفى الصمود في بيجي.

من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، "أن هذه الزيادة تسهم في تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية للمواطنين ولقطاع الكهرباء فضلاً عن تقليل معدلات استيراد المنتجات النفطية من وقود (البنزين ) و( زيت الغاز)، ما يوفر العملة الصعبة للخزينة الاتحادية.

وأضاف جهاد، أن قطاع التصفية يشهد حالياً نمواً تدريجياً مضطرداً بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية قد أثرت بشكل مباشر على خطط الوزارة، مبيناً أن الوزارة نجحت في تصدير الفائض من الغاز السائل والمكثفات إلى الأسواق العالمية بعد تلبية الحاجة المحلية منهما.