التجمع الديمقراطى الجزائرى يؤكد التزامه بالمشاركة فى الحوار الوطنى

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أكد حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى الأرندى اليوم السبت
السبت 17 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 - وكالات
أكد حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى "الأرندى"، اليوم السبت، التزامه بالمشاركة فى الحوار الوطنى لتنظيم الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت.
وقال الحزب، الذى يعتبر ثانى أكبر الأحزاب تمثيلا فى البرلمان، فى بيان له اليوم، عقب اجتماع لمكتبه الوطنى برئاسة عز الدين ميهوبى، الأمين العام للحزب بالإنابة، إن الاجتماع بحث مستجدات الساحة الوطنية، حيث جدد الأرندى التزامه بالمساهمة فى مسعى الحوار لتنظيم الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت.
وأشاد البيان بجهود المشرفين على هيئة الحوار التى التزمت بالعمل مع كل الجزائريين، بالإضافة لدراسة كل المبادرات الرامية، لوضع آليات الخروج من الأزمة، بدعم من مؤسسات الدولة وقيادة الجيش.
كما ثمن الحزب بروح المسؤولية التى تحلى بها كوادر وأعضاء ونواب الحزب، مشيرا إلى اعتزام الحزب عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية فى الفترة المقبلة، تختتم بلقاء نواب الحزب فى البرلمان بغرفتيه "مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى"، وعقد دورة عادية للمجلس الوطنى للحزب يعلن موعدها فى وقت لاحق.
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