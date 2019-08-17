متحدث العسكري السوداني: البرهان سيكون رئيسا للمجلس السيادي السبت 17 أغسطس 2019 شمس الدين كباشي كتب الخرطوم - الخليج 365 أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، اليوم السبت، أن البرهان سيكون رئيسا للمجلس السيادي.

Advertisements وأضاف في تصريحات - رصدها "الخليج 365" أن توقيع اتفاق اليوم هو تتويج لثورة عظيمة تلاحم فيها السودانيون جميعا. وتابع كباشي "نتواصل مع قيادات الجبهة الثورية من أجل تحقيق السلام الشامل"، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية. وشدد على أن من واجب القوات المسلحة السودانية هو حماية الثورة حتى تحقيق المطالب.

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