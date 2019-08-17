الجبير: واثقون أن الاتفاق سيرسم مستقبلا مشرقا للشعب السوداني السبت 17 أغسطس 2019 كتب الخرطوم - الخليج 365 قال وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، الدكتور عادل الجبير، اليوم السبت، " نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي على هامش التوقيع على الاتفاق الانتقالي. Advertisements وأضاف الجبير، أن التدخلات الخارجية كانت ستؤدي لفوضى عارمة في أوساط الشعب السوداني. وتابع الجبير" واثقون أن الاتفاق سيرسم مستقبلا مشرقا للشعب السوداني".

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