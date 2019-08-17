التحالف الدولى يمنع تحليق طائراته بأجواء العراق إلا بإذن من رئيس الوزراء

أعلن التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن فى العراق عن امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التى صدرت مؤخرا

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

أعلن التحالف الدولى، الذى تقوده واشنطن فى العراق، عن امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التى صدرت مؤخرا بمنع تحليق أى طائرة فى أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.



وقال التحالف - في بيان أوردته قناة "السومرية" نيوز الإخبارية اليوم السبت - إن قياديين من كبار قوات التحالف التقوا بمسؤولين من وزارة الدفاع العراقية لمناقشة توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن حركة طيران التحالف".

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وأضاف التحالف أنه "سيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء".

وكان عبدالمهدي، قد وجه أمس الأول الخميس، بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، وحصر هذه الموافقات به أو من يخوله.

جاء ذلك في أعقاب انفجار بمعسكر "الصقر" للقوات الأمنية والحشد الشعبي، يعتقد أنه نجم عن قصف مجهول، ولايزال التحقيق في الحادث مستمرا.