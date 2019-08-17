قرقاش: الإمارات تشجع التطورات الأخيرة في السودان

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخرطوم أبو ظبي - الخليج 365

قال وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات ستعمل مع الحكومة السودانية الجديدة والحلفاء، من أجل سودان مستقر ومزدهر.

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وأكد قرقاش، أن دولة الإمارات تشجع وتدعم الانتقال السلمي للسلطات في السودان، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم السبت.

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الإمارات تشجع التطورات الأخيرة في السودان، وداعمة للانتقال الدستوري والسلمي.

مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأمور التي لا تزال تحتاج إلى بذل جهود بعد عقود من حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير..