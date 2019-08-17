شكرا لقرائتكم اليمن.. تحرير مناطق جديدة في معقل الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، السبت، مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.
وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد هايل القشائي، أن قوات الجيش حررت قرية خشبان، بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي، والمطلة على قرية آل حسن.
ولفت القشائي إلى أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد الانقلابيين إلى أغلب مواقعها في جبل النار.
كما تواصل قوات الجيش تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، بحسب القشائي، الذي أكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات تابعة لهم.
ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الميليشيات بمديريات صعدة.
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