"طالبان": مقتل شقيق زعيم الحركة لن يعرقل المفاوضات مع الولايات المتحدة

أكدت حركة "طالبان" الأفغانية أن مقتل حفيظ أحمد الله، الشقيق الأصغر لزعيم الحركة هيبة الله أخوند زاده، في تفجير بمسجد جنوب غرب ​باكستان​، لن يعرقل المفاوضات مع الأمثركيين.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين في الحركة القول، إن مقتل شقيق زعيم الحركة، لن يؤثر على المفاوضات المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من ​أفغانستان​.

وأشارت الحركة، إلى أن زعيم طالبان هيبة الله أخوند زادة، لم يكن في المسجد الواقع قرب مدينة كويتا الباكستانية وقت تفجير القنبلة، فيما قتل شقيقه الأصغر مع ثلاثة آخرين خلال أداء صلاة الجمعة.

وأكد أحد القياديين بالحركة، في تصريح بالهاتف، من مكان لم يكشف عنه، أنه "إذا ظن أحد أن استشهاد قادتنا سيوقفنا عن السعي لأهدافنا فإنه واهم".

وأكد، في إشارة إلى المحادثات مع ​الولايات المتحدة​، "نحن على وشك تحقيق أهدافنا".