مجلس الأمن الدولي يلغي جلسته حول سوريا بسبب الحالة الصحية لبيدرسن

ألغى ​مجلس الأمن الدولي​ جلسته الدورية الشهرية حول التسوية السورية المقررة في 19 اب، بسبب الحالة الصحية للمبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسن.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في المنظمة الأممية قوله: "لن تكون هناك جلسة يوم الاثنين".

وأعلت مكتب المبعوث الأممي في تموز، أن بيدرسن تعرض لإصابة في العين ويتلقى العلاج المطلوب، ما حد من نشاطه، وحال دون مشاركته في جلسة لمجلس الأمن وفعاليات أخرى.

وأكد المصدر أن نفس السبب هو الذي أدى إلى إلغاء اجتماع مجلس الأمن في اب أيضا.

مع ذلك، سيعقد مجلس الأمن، حسب المصدر، جلسة على مستوى رفيع حول الوضع في ​الشرق الأوسط​، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الثلاثاء 20 اب.