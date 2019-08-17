الشرطة الإندونيسية: مقتل 7 أشخاص في حادث عبارة قبالة سواحل جزيرة سولاويسي

أعلنت الشرطة الإندونيسية عن "مقتل 7 أشخاص بينهم طفلان بعد اندلاع حريق على متن عبارة كانت تقل عشرات الركاب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية"، مرجحة ان "الحريق ناتج عن انفجار خزان المازوت".
ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة عند وقع الحادث.
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