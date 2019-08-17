الشرطة الإندونيسية: مقتل 7 أشخاص في حادث عبارة قبالة سواحل جزيرة سولاويسي

أعلنت ​الشرطة الإندونيسية​ عن "مقتل 7 أشخاص بينهم طفلان بعد ​اندلاع حريق​ على متن عبارة كانت تقل عشرات الركاب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية"، مرجحة ان "الحريق ناتج عن ​انفجار خزان​ ​المازوت​".

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة عند وقع الحادث.