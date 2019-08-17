الجزيرة: مواجهات بين القوات الحكومية باليمن وكتائب أبو العباس المدعومة إماراتيا

افادت مصادر لقناة "الجزيرة" عن "توقف ​حركة السير​ على الطريق الوحيد الواصل بين تعز و عدن جراء مواجهات بين ​القوات​ الحكومية وكتائب أبو العباس المدعومة إماراتيا".

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