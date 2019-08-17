سامي الجميل: سنعيد للمواطن ثقته بنفسه وبقدرته على المحاسبة

أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماي، إلى أن "ال​لبنان​ي يدفع يومياً ثمن حسابات قادته الخاطئة، فتنتهك سيادته ويدمر اقتصاده وتتدهور صحته وبيئته، ثم يأتون بحجج واهية ومتناقضة ليبرروا خياراتهم، لكن اللبناني يعلم جيدا أن لا دافع لهم سوى مصالحهم".

ولفت إلى أننا "سوف نعيد للمواطن ثقته بنفسه وبقدرته على المحاسبة لأن لا خلاص للبنان الا بالتغيير".