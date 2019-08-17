علوش: مواقف نصرالله بالأمس تقليدية ولا جديد فيها

اعتبر القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن "مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالأمس تقليدية ولا جديد فيها ولا يبدو أن هناك استخلاص للوقائع التي تجري".
وحول زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن لفت علوش الى ان "الانطباع ايجابي ولا اعتقد ان الحريري ذهب لاقناع الاميركيين بوقف العقوبات على حزب الله"، مشددا على ان "همّ الحريري هو التأكيد للاميركيين بان اي توسيع عشوائي للعقوبات سيضر لبنان"، معتبرا ان "الجانب الأميركي يعي دقة الوضع".
وحول ازمة النفايات في الشمال اعتبر علوش أن "خيارات الدولة عشوائية واعتباطية".
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