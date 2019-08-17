إخماد حريق كبير في أحراج بلدة دده في الكورة

ذكرت معلومات صحافية أن حريقا كبيرا اندلع في أحراج بلدة دده، وطال أشجار سنديان. وسارعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني، إلى إخماده قبل امتداده، ثم عملت على تبريد مكانه منعا لتجدده.
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