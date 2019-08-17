ذكرت معلومات صحافية أن حريقا كبيرا اندلع في أحراج ​بلدة دده​، وطال أشجار سنديان. وسارعت فرق الإطفاء في ​الدفاع المدني​، إلى إخماده قبل امتداده، ثم عملت على تبريد مكانه منعا لتجدده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق كبير في أحراج بلدة دده في الكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.