أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن مؤسس الحزب "التقدمي الإشتراكي" كمال جنبلاط "علمنا احترام التنوع على مختلف أنواعه"، مؤكداً أن ما يسري على الطوائف يسري على ​الطائفة الدرزية​ في ما يتعلق ب​التعيينات​.

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: ما يسري على كل الطوائف يسري على الطائفة الدرزية بالتعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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