أبي رميا: نجسد الأكثرية في الشارع المسيحي لكن لا نحتكر هذا التمثيل

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" ​سيمون أبي رميا​، في تصريح تلفزيوني، أن "​التيار الوطني الحر​" يجسد الأكثرية لكنه لا يحتكر هذا التمثيل، وهو لا يعمل لإحتكار هذا التمثيل أو تحقيق الأحادية.

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