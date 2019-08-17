نديم المنلا: واشنطن ملتزمة دعم سيدر والأجواء إيجابية ومشجعة

أكد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري ​نديم المنلا​، في حديث تلفزيوني، أن ​الولايات المتحدة​ ملتزمة دعم سيدر، مشيراً إلى أنها تترجم ذلك بشكل مباشر عبر دعوة الشركات الأميركية للإستثمار في لبنان وتشجعيها على ذلك، وبشكل غير مباشر من خلال ​البنك الدولي​ لتأمين الإستقرار والنمو، ومن خلال حض الحلفاء على المساهمة في سيدر. وشدد مستشار رئيس الحكومة على أن الأجواء إيجابية ومشجعة.

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