غطاس خوري: لحسم الموقف بالنسبة لمسار ترسيم الحدود

أكد الوزير السابق غطاس خوري، في حديث تلفزيوني، ضرورة حسم لبنان موقفه بالنسبة إلى مسار ترسيم الحدود مع اسرائيل، معتبراً أنه لا يمكن تأجيل إتخاذ المواقف.
وأشار إلى أن المسار الدستوري من المفترض أن يكون على طاولة مجلس الوزراء، وبحال الإتفاق يأتي دور المجلس النيابي.
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