غطاس خوري: لحسم الموقف بالنسبة لمسار ترسيم الحدود

أكد الوزير السابق ​غطاس خوري​، في حديث تلفزيوني، ضرورة حسم لبنان موقفه بالنسبة إلى مسار ​ترسيم الحدود​ مع ​اسرائيل​، معتبراً أنه لا يمكن تأجيل إتخاذ المواقف.

وأشار إلى أن المسار الدستوري من المفترض أن يكون على طاولة مجلس الوزراء، وبحال الإتفاق يأتي دور المجلس النيابي.