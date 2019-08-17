إخماد حريق كبير في خراج بلدة عدبل العكارية

أفادت معلومات صحافية بأن حريقا كبيرا اندلع في خراج بلدة عدبل، وأتى على مساحة من أشجار الصنوبر والسنديان. واستنفر المركز الاقليمي للدفاع المدني في حلبا كل عناصره ومتطوعيه وآلياته، لتطويق الحريق والسيطرة عليه ثم اخماده، وتبريد مكانه منعا لتجدده بسبب اشتداد سرعة الهواء في المنطقة.

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