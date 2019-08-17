بو صعب من عبرا: لن يصدر أي عفو على من أطلق النار على الجيش ولا مساومة في هذا الموضوع

أكد وزير الدفاع الياس بو صعب في كلمة له خلال افتتاح ساحة الجيش في بلدة عبرا أنه "لن يصدر أي عفو على من أطلق النار على الجيش اللبناني ولا مساومة في هذا الموضوع لأننا لا نساوم على الجيش والوطن"، مشيرا الى أن "من يشكك بدور الجيش اللبناني لن يصل الى اي نتيجة لان محبة الشعب اللبناني للجيش اكبر من التشكيك".
وأعلن بو صعب أنه "سارد في الساعات القادمة على التشكيك الذي نسمعه والجيش المنتشر على الحدود يقوم بكل ما يلزم لحماية الوطن".ولفت الى ان "صيدا هي بوابة الجنوب الذي انتصر واجتمع كل اللبنانيين على محبته وكانت المقاومة الى جانب الجيش اللبناني"، مؤكدا ان "هذا المنطقة لا تعرف معنى الطائفية والمذهبية".
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