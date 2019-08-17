بو صعب من عبرا: لن يصدر أي عفو على من أطلق النار على الجيش ولا مساومة في هذا الموضوع

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في كلمة له خلال افتتاح ساحة الجيش في بلدة عبرا أنه "لن يصدر أي عفو على من أطلق النار على ​الجيش اللبناني​ ولا مساومة في هذا الموضوع لأننا لا نساوم على الجيش والوطن"، مشيرا الى أن "من يشكك بدور الجيش اللبناني لن يصل الى اي نتيجة لان محبة ​الشعب اللبناني​ للجيش اكبر من التشكيك".

وأعلن بو صعب أنه "سارد في ​الساعات​ القادمة على التشكيك الذي نسمعه والجيش المنتشر على الحدود يقوم بكل ما يلزم لحماية الوطن".ولفت الى ان "صيدا هي بوابة الجنوب الذي انتصر واجتمع كل اللبنانيين على محبته وكانت ​المقاومة​ الى جانب الجيش اللبناني"، مؤكدا ان "هذا المنطقة لا تعرف معنى الطائفية والمذهبية".